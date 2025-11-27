Boşanma aşamasındaki eşe bıçaklı saldırı! Çevre esnafı meyve kasalarıyla müdahale etti

Gümüşhane’de boşanma aşamasındaki şahsın eşine bıçaklı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Olay, Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre O.K., henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi N.K.’ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K.’nin eşine yönelik saldırısı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın, N.K.’nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının tedavisinin devamı için Trabzon’a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.