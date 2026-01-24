Boşanma aşamasındaki eşini koli bandıyla bağlayıp üzerine kezzap döktü

Gaziantep’te yaşanan olayda, Adem Külah (36), boşanma aşamasındaki eşi Sibel Külah’a (31) korkunç bir şekilde saldırdı. Koli bandıyla bağladığı eşinin başından aşağı kezzap döken Külah, olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Adem Külah, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Külah’ın evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Sibel Külah’ı koli bandıyla bağlayan şüpheli, başından aşağı kezzap döktü. Ardından eşinin yakınlarını arayarak durumu bildiren Külah, evden çıkarak polise teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Sibel Külah’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doktorlar, genç kadının kafa derisinin yandığını ve görme kaybı yaşadığını bildirdi.

Gözaltına alınan Adem Külah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEDEN EVE ASİT GETİRMİŞ

Sibel Külah’ın babası Cemil Çelik, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Tartışmışlar evde. Önceden eve asit getirmiş. Önce çocuğumu darbetmiş. Sonra koli bandı ile bağlamış. Sonra kollarını tutup boğmaya çalışmış. Kafasından aşağıya komple asit dökmüş. Çocuğumun yüzü çok kötü, gözleri kör. Mahvolduk. Durumu çok kötü. Doktorlar müdahale ediyor. Umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için.”

Cemil Çelik, cani adamın borç batağında olduğunu da belirterek şunları söyledi:

“Bu adam borç altına girmiş, sanal bahis oynamış. Parasını kripto paraya yatırmış. Geçimsizlik olmuş. Daha kızım bu borçlar altından kalkmak için çalışmaya başlamıştı. Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu.”

Yoğun bakımda tedavisi süren Sibel Külah ise yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

“Yüzüme bir şeyler döktü. Kafamın üzerine bir şeyler döktü. Sonra ben bayıldım zaten.”