Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 25 yaşındaki Zeynep Zan'ı öldüren 34 yaşındaki tutuklu sanık Uğur Zan'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, sanığı "kadın olan eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan suçlu buldu. Heyet, cezada herhangi bir takdiri indirim uygulamayarak Uğur Zan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

MOTOSİKLETİN ÖNÜNÜ KESİP KATLETTİ

Olay, 16 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında Çanakkale merkez İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, idaresindeki 34 GGZ 686 plakalı otomobille, boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Cadde üzerinde çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma esnasında yanında getirdiği tabancayı çıkaran Uğur Zan, eşine tek el ateş etti. Başından vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Zeynep Zan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden otomobiliyle kaçan ancak kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Uğur Zan, sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

"EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANDI"

Kararın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Ahmet Erzi, mahkemenin Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezayı verdiğini belirtti. Erzi şunları söyledi: "Zeynep Zan iki çocuk annesiydi. Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için boşanmak istiyordu. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı ama maalesef canını kurtaramadı. Boşanmak istediği eşi Uğur Zan, Çanakkale Tekzen bölgesinde eşini silahla vurmak suretiyle öldürdü. Yapılan yargılama neticesinde Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mevcut verilen ceza Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır yaptırım şekli. Herhangi bir indirim de uygulanmadı. Bu nedenle en azından verilen cezanın kederli aileye bir nebze de olsun bir ilaç olduğu kanaatindeyiz. Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin son bulmasını da en büyük temennimizdir."