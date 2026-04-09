Boşanma aşamasındaki gelinini ve kız kardeşini öldürmüştü: Sanık mahkemede ilk kez konuştu

Kırıkkale'de, boşanma aşamasında olan gelini Eser E. ile onun kız kardeşi Nilgün G.'yi avukatlık bürosunda tabancayla vurarak hayatını kaybetmelerine neden olan tutuklu sanık Y.E., hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, hakkında 2 kez "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Y.E., olayda zarar gören müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

AVUKATLIK BÜROSUNDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 5 Aralık 2025 tarihinde Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Oğlunun boşanma sürecini konuşmak üzere büroya giden Y.E., gelini Eser E. ve gelininin kız kardeşi Nilgün G.'ye tabancayla ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kardeş, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Nilgün G. olayın yaşandığı gün, Eser E. ise tedavi gördüğü hastanede 11 Aralık tarihinde yaşamını yitirdi.

Duruşmada ilk savunmasını gerçekleştiren tutuklu sanık Y.E., oğlu ile gelini arasındaki boşanma sürecinden olaydan sadece iki gün önce haberdar olduğunu iddia etti. Görüşme için avukatlık bürosuna gittiğinde gelini ve torununun da orada bulunduğunu ifade eden sanık, karşı tarafın taleplerini kabul etmediğini mahkeme heyetine aktardı. Y.E., kendisinden istenen eve karşılık başka bir daire vermeyi teklif ettiğini ve nafaka konusuyla ilgili mahkemenin karar vermesini istediğini öne sürdü.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Görüşme esnasında taraflar arasında tartışma çıktığını belirten sanık Y.E., bu tartışma sırasında hakarete ve saldırıya uğradığını iddia etti. Yaşanan gerilim üzerine kendisini kaybettiğini belirten sanık, silahını çekerek önce gelini Eser E.'ye, ardından da farklı bir odada bulunan gelinin kız kardeşi Nilgün G.'ye ateş ettiğini itiraf etti. Mahkemedeki ifadesinde diyabet ve KOAH hastası olduğunu vurgulayan sanık, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Sanık savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, şikayetçi konumundaki müştekilerin ve olay anına dair tanıkların beyanlarını dinledi. Taraf avukatlarının savunma ve taleplerinin de alınmasıyla yargılamanın ilk celsesi sona erdi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Haziran tarihine erteledi.