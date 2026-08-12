Boşanma davalarında yeni dönem: Yargıtay'dan emsal karar, şaşıracaksınız!

Ankara Aile Mahkemesi, düğün ve cenaze gibi sosyal süreçlerde eşini yalnız bırakan ve son olarak kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadını tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.

Dava sürecinde davalı kadının kayınvalidesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle cenazeye gitmediğini savunmasına karşın mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesindeki eşlerin birbirine yardımcı olma ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kadını tam kusurlu saydı.

Kararın emsal niteliğinde olduğunu belirten davacı avukatı Senem Yılmazel, eşlerin iyi günde ve kötü günde birbirini yalnız bırakmamasının yasal bir yükümlülük olduğunu, aile fertleri ya da yakınların cenazesine katılmamanın da haklı bir boşanma gerekçesi oluşturduğunu ifade etti.