Boşanma kavgası cinayetle bitti: Aile, iftiralara karşı konuştu

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Keçiören Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ünal (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ünal’ın (42) ikamet ettiği eve geldi. Evin önünde pusu kuran Ünal, kendisini aldattığını iddia ettiği eşine, kızının da evde olduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Ardından polisi arayarak eşini öldürdüğünü ihbar eden Hüseyin Ünal, olay yerine gelen ekiplerce yakalanırken, sağlık ekipleri Müesser Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülen Ünal, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Sincan Cimşit Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

“ALDATMA İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Cenaze sonrası konuşan aile yakınları, ortaya atılan iddiaları reddederek, “aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve iftiradan ibaret olduğunu” dile getirdi. Aile, saldırganın mal paylaşımı yapmamak için boşanmayı kabul etmediğini, Müesser Ünal’ın iki buçuk yıldır ayrılmak için mücadele verdiğini söyledi. Maddi durumu iyi olmasına rağmen eve destek vermediği öne sürülen Hüseyin Ünal’ın, eşine sürekli hakaret ettiği, ölümle tehdit ettiği ve uzaklaştırma kararına rağmen bu kararı defalarca ihlal ettiği ifade edildi.

ANNE: “KIZIM ‘BEN KORKAK BİR KADIN OLMAYACAĞIM’ DEDİ VE GİTTİ”

Müesser Ünal’ın annesi Semra Becerir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kızım bir türlü kocasının elinden kurtulamadı. Yapamıyordu artık. Kocası çok cimriydi. Evine hiç destek olmazdı. Evlerine ben yiyecek götürürdüm. Kocasının 4 evi olmasına rağmen, kızım geçinmek için bizden gizli temizliğe gidermiş. Kocasından boşanmak istiyordu. Biz ilk başta karşı çıkmıştık ama keşke karışmasaydık. Babası kendi oğlunu kandırdı. Ona ev ve araba vereceğini söyleyerek sürekli annesine karşı kışkırtmış. Torunum, annesini dövmeye kalkıştı. Bizi tehdit etti. Küfürler savurdu. Hep babası yüzünden böyle oldu. Damadımızın ve torunumuz hakkında uzaklaştırma vardı. Baba bu kez de kızıyla konuşmuş. Eve kim gelirse bilgi vermesini istemiş. Kızım korktuğunu söylüyordu. Ben de kızını alıp yanıma gelmesini söyledim. Bir hafta yanımızda kaldı. Kaldığı eve dönmemesini istedim, uyarılarda bulundum. ‘Ben korkak bir kadın olmayacağım’ dedi ve gitti.”

Anne Becerir, kızının uğradığı baskıları da dile getirerek, “Kızım, kocasının aracını evinin önünde görmüş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. ‘Ailemi ve beni tehdit ediyorlar’ demiş. İki gün sonra da bu olay olmuş. Kızım eve girmeye çalışırken vurulmuş. Bu adam içeriden çıkmasın, ömür boyu hapiste kalsın. Kadın cinayetlerinden bıktık artık. Biz de artık yaşamak istemiyoruz. Bitik haldeyiz. Kocası, kızımın kilolu oluşuyla sürekli dalga geçerdi. Aşağılardı. Kızım da kilo vermeye başladı. Bu kez de kocası ‘beni aldattığın için kilo veriyorsun’ diye iftira attı” dedi.

BABA: “KIZIMA İFTİRA ATMAYA ÇALIŞMIŞ”

Baba Necati Becerir ise kızının maruz kaldığı baskıları anlatarak, “Kızım uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Koruyamadılar onu. Saldırgan kızımın yatak odasına girmiş. İç çamaşırlarını aramış. İftira atmaya çalışmış kızıma. Kızıma ekmek parası dahi vermezdi. Her hafta bir kasa ekmek bırakırdım evine. Hayatta en zor yetişen şey insandır. Kızım gitti, artık yok” ifadelerini kullandı.

Kuzeni Gamze Toker, yaşananları şöyle anlattı:

“Kuzenim işten çıkıp evine gelmiş. Kocası da bir köşeye gizlenip onu bekliyormuş. Pompalı tüfekle ateş etmiş. Kurşunlar kuzenimin yüzünü parçalamış. O sırada kızları içerideymiş. Annesini o halde görmüş. Saldırgan kızına ‘kapıyı kapat’ diye bağırmış. Kocası malları paylaşmamak için boşanmak istemiyordu. Kuzenim çocuklarının geleceği için mahkemenin vereceği karara uyacağını söylüyordu. İki buçuk yıldır ayrı yaşıyorlardı. Saldırganın uzaklaştırma kararı vardı. Bu kaçıncısıydı bilmiyoruz. Olaydan bir gün önce yine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Kimse kurtaramadı kuzenimi. Kocası sürekli tehditler savuruyordu. Öldüreceğini söylüyordu. Ben çok korkuyordum başına bir şey gelecek diye. Sürekli telefonda konuşuyorduk. Neler yaptığını soruyordum.”

Toker ayrıca cinayetin planlı olduğunu ileri sürerek, “Saldırgan bir gün önce evin önüne gelmiş. Aldatma gibi bir durum asla yoktu. Saldırgan takıntılı ve hasta birisiydi. Bir gün önceden planını yapmış zaten. Pusu kurmuş. Kuzenim, kocası cimri olduğunu için boşanmak istiyordu. Geçimini sağlamak için garsonluk yapıyordu. Kocası maddi olarak hiç destek olmuyordu. Geçinmek için çift iş yapıyordu kuzenim. Kocası iftira atıyor. Kuzenim çok iyi, yardımsever birisiydi. Cömertti, eli açıktı. Saldırganın en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

KOMŞU: “İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUK”

Komşulardan Mehmet Karademir ise olay anını şöyle anlattı: “Akşam saatlerinde bir kişinin eşini vurduğunu öğrendik. Etraf çok kalabalıktı. Ekipler gelmişti. Vefat eden kadının kız kardeşi fenalık geçirmişti. Ağlıyordu ve bağırıyordu. Çok korkunç bir olaydı. İki el silah sesi duyduk. İçeri çok fazla kana bulanmış ve olay çocukların yanında olmuş. Daha önce böyle bir olaylarına denk gelmemiştik. Polis saldırganı yakaladı ve götürdü.”

Müesser Ünal’ın ailesi, saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.