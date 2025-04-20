Boşanmak isteyen eşini öldürdü: Ahırda saklanırken yakalandı

Samsun’un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar’ı silahla öldüren Emrah Akpınar, günlerce süren aramanın ardından ısıya duyarlı dronlarla Atakum'da bir ahırda yakalandı. Kan donduran olayın ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Boşanmak isteyen eşini öldürdü: Ahırda saklanırken yakalandı
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Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 16 Nisan'da yaşanan olayda, 38 yaşındaki Emrah Akpınar, boşanma aşamasında olduğu 36 yaşındaki eşi Emine Akpınar'ı silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı.

Eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen zanlının, olay günü tartışma sonrası silahına başvurduğu bildirildi.

ISIYA DUYARLI DRONLARLA TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Akpınar’ı yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. İhbarlar ve teknik takip sonucu, zanlının Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ısıya duyarlı dron yardımıyla yaptığı aramada Emrah Akpınar’ı bir ahırda saklanırken tespit etti.

Zanlı, operasyonla gözaltına alındı.

Emrah Akpınar, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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