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Bostancı'da ahşap bina yangını

Bostancı'da üç katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.

Bostancı'da ahşap bina yangını

İstanbul Bostancı'da üç katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yazmalı Tahir Sokak'ta Doç. Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı'nın bulunduğu binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bina boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #vakıf binasında yangın #Kadıköy
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