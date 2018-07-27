Sıcak gündemin ardından Ege'ye gidiyoruz. İzmir'in gözde sayfiye yerlerinden Bostanlı kıyıları yenileniyor. Alan, İzmirliler’in denizle kucaklaşıp kent içinde nefes alabilecekleri, dinlenip eğlenebilecekleri yepyeni bir cazibe merkezi olacak.

Açık hava sinema gösterimleri ve konserler yapılacak.Türkiye’nin en büyük kaykay parkı olacak.Yurttaşlar denizle kucaklaşıp kent içinde nefes alarak, dinlenip eğlenebilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden tasarladığı Bostanlı kıyıları, yepyeni bir cazibe merkezi olacak.Projenin ikinci etabı ise Ağustos sonunda hizmete açılacak.3 etaplı projenin "Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe" arasındaki ilk bölümü Mayıs ayında kullanıma açıldı.Projenin ikinci etabında ise, Bostanlı Pazaryeri karşısında bulunan alana “Deniz ve Gösteri Meydanı” tasarlandı.Türkiye'nin en büyük kaykay pistinin de yer aldığı son bölümün ise yıl bitmeden hizmete açılması bekleniyor.Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımlarla yeşil ve mavinin güzelliği bir arada yaşanıyor..