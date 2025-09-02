Boya fabrikasında facia: Kazana giren işçi kimyasaldan zehirlenerek öldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, fabrikada çalışan Ferdi H., reçine kazanına düşen bir parçayı almak için kazana girdi. Bir süre sonra kimyasal madde kokusundan etkilenerek bilincini kaybetti. Ferdi H.’yi baygın gören iş arkadaşı M.D. onu kurtarmak istedi ancak o da kimyasaldan etkilenerek bayıldı.

Kazandaki iki işçiyi gören diğer çalışanlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kazandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ferdi H. ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kazandan çıkarıldı. Ancak olay yerinde bekletilen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi KBRN bölümünde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.