Boya fabrikasında facia: Kazana giren işçi kimyasaldan zehirlenerek öldü

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde boya fabrikasında reçine kazanına giren işçilerden biri kimyasaldan zehirlenerek kurtarılamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Boya fabrikasında facia: Kazana giren işçi kimyasaldan zehirlenerek öldü
Yayınlanma:

Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, fabrikada çalışan Ferdi H., reçine kazanına düşen bir parçayı almak için kazana girdi. Bir süre sonra kimyasal madde kokusundan etkilenerek bilincini kaybetti. Ferdi H.’yi baygın gören iş arkadaşı M.D. onu kurtarmak istedi ancak o da kimyasaldan etkilenerek bayıldı.

Kazandaki iki işçiyi gören diğer çalışanlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kazandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ferdi H. ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kazandan çıkarıldı. Ancak olay yerinde bekletilen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi KBRN bölümünde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversitelilere burs imkanı: Başvuru tarihleri ve burs miktarları belli oldu!Üniversitelilere burs imkanı: Başvuru tarihleri ve burs miktarları belli oldu!Eğitim
CHP'de yönetim krizi: Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”CHP'de yönetim krizi: Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”Gündem
Eylül ayı kira zammı için geri sayım başladı: Merak edilen oran ne olacak?Eylül ayı kira zammı için geri sayım başladı: Merak edilen oran ne olacak?Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

işçi ölümü fabrika
Günün Manşetleri
Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”
MYK gündeminde neler vardı?
"Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur''
İhaleler, İBB baskısı ve mobbing mahkemede ortaya saçıldı
Eski CHP Genel Başkanı, Bahçeli ile görüştü
İstanbul kongresi iptal edildi
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
İsrail saldırılarında can kaybı katlandı
Türkiye için alarm zilleri çalıyor
30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi geri geldi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!
81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız 81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste