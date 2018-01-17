Sinop'ta heyelan nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan Boyabat-Kastamonu karayolu çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Boyabat-Kastamonu karayolunun 20'nci kilometresi Koçak köyü mevkisinde yamaçta toprak kayması meydana geldi.
Heyelan sonucu karayolunun tek şeridi trafiğe kapandı.
Olay yerinde çevre güvenliği alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Karayolları ekiplerince yoldaki toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kapanan şerit yeniden trafiğe açıldı.
Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Sinop'ta heyelan nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan Boyabat-Kastamonu karayolu çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.