Boyaya kattıkları o madde zehir saçtı: Ankara'da 1'i bebek 4 kişinin durumu kritik

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir evde boya-badana yapıldığı sırada kullanılan katkı maddesinden zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisi ile bir bebeğin hastaneye kaldırıldığı, durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yenimahalle’de Ermiş Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.

İşçiler ile bebeğin baygın halde olduğunu fark eden bir komşunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 tarım işçisi ve bebek, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen tarım işçileri ile bebeğin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından AFAD bünyesinde görev yapan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanlarının evde inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara Polatlı boya
