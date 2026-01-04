Boyaya kattıkları o madde zehir saçtı: Ankara'da 1'i bebek 4 kişinin durumu kritik

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yenimahalle’de Ermiş Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.

İşçiler ile bebeğin baygın halde olduğunu fark eden bir komşunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 tarım işçisi ve bebek, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen tarım işçileri ile bebeğin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından AFAD bünyesinde görev yapan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanlarının evde inceleme başlattığı bildirildi.