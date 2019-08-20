Türkiye'nin önemli fıstık üreticilerinden Şanlıurfa'da baklavanın ana malzemelerinden biri olan boz Antep fıstığı hasadı başladı. Bu yıl fıstıkta "Yok yılı" olduğu için ürün miktarı 3'te 1 azaldı. Ancak üretici yine de fiyatların yeterince artmamasından şikayetçi.

Türkiye'de fıstık üretiminin önemli illerinden Şanlıurfa'da baklava için kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı. 12 milyon 843 bin fıstık ağacı ve 968 bin dekar alanda hasat heyecanı yaşanıyor.Yöre halkının "yeşil altın" dediği Antep fıstığında hasat, kavurucu sıcağa rağmen hummalı şekilde sürüyor. Sıcak nedeniyle fıstıklar sabahın erken saatlerinde toplanıyor. İşçiler, salkımları ağaçlardan aldıktan sonra, az olgunlaşmış, olgunlaşmış ve boş taneleri ayıklıyor.Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı ve yemeklerde kullanılıyor. Bu yıl fıstığın "yok yılı". Yani kış uzun ve yağışlı geçtiği için ürün az. Mahsulde 3'te birlik düşüş var. Ama ürün fiyatındaki artış, üretici ve tüccarın beklentisinin altında.Baklavacılar ise, geçen yıla göre bu yıl fiyatların daha yüksek olduğunu söyledi.Dalından binbir emekle toplanan boz Antep fıstığı, baklava ustalarının marifetli ellerinde dünyaca ünlü bir lezzete dönüşüyor.