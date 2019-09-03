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Bozcaada'da bariyer çekilerek çevre kirliliği önlemi alındı

- Ayana Koyu'nda karaya oturtulan geminin etrafına tedbir amacıyla bariyer çekilerek çevre kirliliği önlemi alındı

Bozcaada'da bariyer çekilerek çevre kirliliği önlemi alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde baş tarafından su aldığının tespit edilmesi üzerine gemi kaptanı tarafından karaya oturtulan geminin etrafına tedbir amacıyla bariyer çekildi.

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Yalova'ya gittiği sırada, Bozcaada Tuzburun koyunda baş tarafından su aldığı tespit edilen ve gemi kaptanı tarafından baştankara olarak tabir edilen yöntemle Ayana Koyu'nda karaya oturtulan 41 metre uzunluğundaki kum ve çakıl temizleme özelliğindeki "Kanuni D.S" isimli geminin bağlı olduğu şirket, özel bir firmayla anlaşarak onarım ve kurtarma çalışması başlattı.

Büyük bölümü batık haldeki geminin olası sızıntı ve çevre kirliliğini engellemek amacıyla etrafına bariyerle önlem alındı. Su altı kontrolleri için dalgıçlar geminin altına dalıp zeminde hasar olup olmadığını kontrol edecek.

Gemideki 8 personel tarafından da gemi balastlarındaki (geminin suya batmasına veya su üstüne yükselmesini sağlayan tanklar) suyun boşaltılması için çalışma yapılıyor.
Çalışmaların ardından geminin bulunduğu yerden kurtarılacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gemi #çanakkale
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