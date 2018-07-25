El değmemiş doğası, gürül gürül akan suyu ve kanyonuyla Günpınar Şelalesi, misafirlerini ağırlıyor. Türkiye’nin 243’üncü tabiat parkı ilan edilen Malatya’nın Darende ilçesindeki şelale, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Görenleri kendisine hayran bırakıyor. Burası bozkırın yeşil cenneti, Günpınar Şelalesi…



Türkiye’nin 243. Tabiat parkı ilan edilen Malatya’nın Darende ilçesindeki şelale, tüm doğal yaşamıyla misafirlerini ağırlıyor.



Şelale, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor. Aynı adı taşıyan 650 dönümlük vadisiyle her mevsim ziyaretçilerine eşsiz manzarasını sunuyor.



Kaynağının doğduğu yerden, döküldüğü yere kadar olan bölgede, iki kilometrelik kanyon bulunuyor. Şelale, 40 metrelik yükseklikten dökülüyor.



Doğa tutkunlarının, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken şelale, yeşilin ve mavinin her tonunu bünyesinde barındırıyor. Adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor.



Bölgesi için de önde gelen turizm değerleri arasında yer alıyor. Tabiat parkı ilan edilmesiyle de bu potansiyeli giderek yükseliyor.



Darende Kaymakamı Enver Zengince, şelaleyi herkesin görmesini istedi.



İçinde daha nice güzellikleri barındıran Günpınar Şelalesi, doğa tutkunlarının kendisini keşfetmesini bekliyor.



ulusal.com.tr



