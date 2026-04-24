Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış kuvvetli geliyor
Meteoroloji’den hafta sonu için yağış uyarısı geldi. Yarın yurdun iç ve doğu kesimlerinde toplam 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Beklenen İller
Afyonkarahisar
Denizli
Isparta
Burdur
Niğde
Kayseri
Siirt
Sağanak Yağış Beklenen İller
Erzurum
Kars
Ağrı
Iğdır
Van
Hakkari
Şırnak
Batman
Mardin