Bu 55 şehirde yaşayanlar dikkat! Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı geldi. 18 Nisan Cumartesi günü Ankara, İzmir ve Antalya dahil olmak üzere toplam 55 şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte yağış beklenen illerin tam listesi...
18 Nisan hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünü etkisi altına alıyor. MGM, ani sel ve su baskınlarına karşı 55 şehri uyardı. Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji’nin son dakika hava durumu verileri.
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Uşak
Kütahya
Afyonkarahisar
Burdur
Isparta
Antalya
Eskişehir
Bilecik
Ankara
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Karaman
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Mersin
Adana
Osmaniye
Hatay
Kayseri
Yozgat
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Bitlis
Muş
Bingöl
Erzincan
Erzurum
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
