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Bu araçtan sağ çıktı

Adana'da, refüje çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu araçtan sağ çıktı

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet M. idaresindeki 31 ND 060 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolu Sakarya Mahallesi civarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kaza sonrası hurdaya dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartılan Muhammet M'nin yaralanmadığını belirledi.

Sürücünün durumunun iyi olduğunu bildirmesi ve tedaviyi kabul etmemesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları kontrollerde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından sürücü ile polise mukavemet gösteren bir yakını polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #araç #kaza #adana #suriye #polis
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