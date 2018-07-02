Dünyada sadece Bayburt'un Kop Dağı bölgesi ile Kitre ve Söğütlü köylerinde yetişen koruma altındaki iki bitkiye zarar verenlere 48 bin 625 lira para cezası uygulanıyor.

Dünyada sadece Bayburt'ta yetişen ve koruma altında olan "Stachys Bayburtensis" ile "Silene Bayburtensis" bitkilerine zarar verenlere Çevre Kanunu gereğince 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürü Alparslan Katırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Müdürlüklerinin Türkiye genelinde yaptığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinin Bayburt ayağının 2015'te başladığını ve geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandığını söyledi.



Bayburt'taki çalışmaları 9 ayrı meslek disiplininden en az doktora düzeyindeki akademisyenlerin yaptığını belirten Katırcı, "Tüm paftaları gezerek ilin biyolojik çeşitliliğini çıkardılar. Bu çalışmalar damarlı, damarsız bitkiler, tohumlu bitkiler, memeliler, sürüngenler, çift yaşarlar, omurgasızlar, iç su balıkları gruplarında yapıldı. Omurgasızlar ve damarsız bitkiler literatür taraması, diğer bütün gruplar arazi çalışması şeklinde yapıldı." dedi.







Katırcı, bu çalışmadan önce Bayburt'taki bitki çeşidinin 410 olduğunu ancak bu çalışmayla birlikte yeni türlerin de kayda geçtiğine dikkati çekerek, arazide yapılan iki yıllık çalışmadatür sayısının 539'a çıktığını aktardı.



Bu 539 türün 62'sinin endemik bitki olduğuna işaret ederek, bu endemiklerden de yörede "Bayburt nakılı" olarak bilinen Silene Bayburtensis ile "Çarşak çayı" olarak bilinen Stachys Bayburtensis'in lokal endemik olduğunu ve dünyada sadece Bayburt'ta bulunduğunu kaydetti.



Katırcı, lokal endemik tür olan "Stachys Bayburtensis"in aynı zamanda Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı içerisinde olduğunu ifade ederek, bu alanın tarihi önemi yanında biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliklerinin de oldukça fazla olduğunu söyledi.



Kop Dağları'nın Türkiye'nin önemli kelebek alanlarından biri olduğuna işaret eden Katırcı, "Yapılan araştırmalarda yaklaşık 134 tür kelebek bu alanda var ama şu an nesli tehlikede olan Stachys Bayburtensis bu alanı daha da önemli kılmaktadır." diye konuştu.



"Nesli tehlike altında olduğu için de özellikle korumamız gerekiyor"



Katırcı, dünyada sadece Bayburt'ta yetişen Stachys Bayburtensis bitkisinin ilk olarak 1982 yılında literatüre girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yabancı bir hocanın keşfi ve sadece Kop Dağı'nda görülmüş. Kop Dağı dışında kaydına rastlanmadı. Kop Dağı'nda da özellikle kayalık, taşlık alanlarda ve bitki örtüsünün olmadığı alanlarda görülüyor. Bunun değeri lokal endemik olması ve sadece Bayburt'ta bulunması. Şu ana kadar da sadece milli park alanı içerisinde tespit ettik. Nesli tehlike altında olduğu için de özellikle korumamız gerekiyor."



Lokal endemik tür olan Silene Bayburtensis bitkisinin de merkeze bağlı Kitre ve Söğütlü köylerinde kayıt altına alındığını bildiren Katırcı, bu bitkinin ise Stachys Bayburtensis'e göre daha düşük rakımlı ve bitki örtüsünün daha yoğun olduğu alanlarda yetiştiğini ifade etti.



Katırcı, koruma altında olan Stachys Bayburtensis bitkisinin haziran ile temmuz ayları arasında çiçek açtığına işaret ederek, bu bitkilere zarar verenlere Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince 48 bin 625 lira para cezası uygulandığını vurguladı.

