Bu Bitkiyi Görürseniz Dokunmayın! 245 Bin Lira Ceza Alabilirsiniz

Aydın'da, Kıyı Sarımsağı bitkisine zarar verilmesi ve koparılması halinde 245 bin lira para cezası kesiliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Kıyı Sarımsağına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu Bitkiyi Görürseniz Dokunmayın! 245 Bin Lira Ceza Alabilirsiniz

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca tarafından Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, Dilek Yarımadası Mili Parklar içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan Yılkı Atları ile koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı'na yönelik kontrol gerçekleştirdi. Bölgede bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinin de yapıldığı kontroller sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aydın # aydın # Dilek Yarımadası
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