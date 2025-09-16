Bu bitkiyi toplayanlara ağır ceza! Tek köke 557 bin TL

Denetimlerde, biyolojik çeşitliliğin korunması ve endemik türlerin sürdürülebilirliği hedeflendi. Özellikle nesli tehlike altında olan salep orkidesinin yoğun bulunduğu alanlarda ve çevresinde kontroller yapıldı.

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Jandarma ekipleri, vatandaşlara doğadan salep soğanı toplamanın Çevre Kanunu ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası kapsamında izne tabi olduğunu hatırlattı. Kurallara uymayan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağı belirtildi.

VATANDAŞLARDAN DENETİMLERE DESTEK

Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Davut Güvenç, 12 yaşından bu yana yurt dışında yaşadığını ancak sık sık memleketi Akdağmadeni’ne geldiğini söyledi. Güvenç, “Kızımla birlikte gezintiye çıktık, komutanlarımıza rastladık. Vatandaşların emniyeti için kontrol yaptılar, teşekkür ediyorum. Salebin kaçak toplandığını bilmiyordum. Avusturya’ya dönerken en az 2 kilo götürüyoruz, 15 kişilik bir nüfusa 1 yıl kadar yetiyor. Yapılan denetimler için teşekkür ediyorum” dedi.

Gamze Güvenç ise “Babamla birlikte gezi yapmaya geldik. Akdağmadeni salebini tüketiriz, evde hep ben yaparım. Tadı çok güzel. Denetim hakkında çok bilgim yok ama Jandarma ekiplerinin görev başında olması çok iyi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan izinsiz toplanan tek bir salep soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.