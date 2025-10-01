Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteorolojiden peş peşe uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
Çarşamba (yarın): Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak bekleniyor.
Perşembe: Doğu Karadeniz’in kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış görülecek.
Perşembe akşamından itibaren: Yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında sağanak geçişlerinin başlayacağı belirtildi.
Cuma: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Cumartesi: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında yağışla birlikte kuvvetli rüzgar bekleniyor.
ÜÇ ŞEHRE UYARI!
İstanbul: Cuma ve cumartesi sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 22-23°C civarında.
Ankara: Batı kesimlerde cuma ve cumartesi yağış görülecek. Cumartesi sıcaklık 25°C’ye kadar çıkacak.
İzmir: Perşembe akşamından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklık 25-26°C civarında.
MARMARA ⛅️
BURSA: 12°C - 22°C, parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 13°C - 24°C, parçalı bulutlu
İSTANBUL: 13°C - 22°C, parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 9°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE 🌤️
AFYONKARAHİSAR: 7°C - 20°C, parçalı az bulutlu
DENİZLİ: 13°C - 26°C, parçalı az bulutlu
İZMİR: 15°C - 26°C, az bulutlu
MUĞLA: 11°C - 26°C, az bulutlu
AKDENİZ ⛈️
ADANA: 19°C - 32°C, parçalı çok bulutlu, akşam yerel sağanak
ANTALYA: 20°C - 32°C, parçalı az bulutlu
BURDUR: 10°C - 25°C, parçalı az bulutlu
HATAY: 19°C - 28°C, parçalı çok bulutlu, yerel sağanak
İÇ ANADOLU 🌤️
ANKARA: 7°C - 20°C, parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR: 8°C - 22°C, parçalı az bulutlu
KONYA: 9°C - 21°C, parçalı az bulutlu
NEVŞEHİR: 8°C - 19°C, parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ 🌧️
BOLU: 8°C - 18°C, parçalı çok bulutlu
DÜZCE: 10°C - 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak
SİNOP: 14°C - 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak
ZONGULDAK: 12°C - 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ ⛈️
AMASYA: 11°C - 21°C, parçalı çok bulutlu
RİZE: 15°C - 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak, yerel kuvvetli
SAMSUN: 14°C - 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak
TRABZON: 15°C - 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak, yerel kuvvetli
DOĞU ANADOLU 🌦️
ERZURUM: 6°C - 19°C, parçalı çok bulutlu, akşam sağanak
KARS: 4°C - 18°C, parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
MALATYA: 11°C - 24°C, parçalı az bulutlu
VAN: 11°C - 19°C, parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU ☀️
DİYARBAKIR: 12°C - 30°C, az bulutlu
GAZİANTEP: 15°C - 29°C, parçalı az bulutlu
MARDİN: 18°C - 27°C, az bulutlu
SİİRT: 19°C - 28°C, az bulutlu