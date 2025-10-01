Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteorolojiden peş peşe uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Çarşamba (yarın): Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Perşembe: Doğu Karadeniz’in kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış görülecek.

Perşembe akşamından itibaren: Yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında sağanak geçişlerinin başlayacağı belirtildi.



