Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor: Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem tüm ülkede derin bir üzüntüyü beraberinde getirirken uzmanlar diğer fay hatları konusunda uyardı. Deprem riski olan illerde korkuya neden olurken bu durumun üzerine 'hangi bölgelerde fay hattı olduğu' ve 'deprem risk haritası' araştırılmaya başlandı. Ülkemiz ise neredeyse birçok yerinden fay hattı geçen riskli bölgeleri içinde barındırıyor. Peki Türkiye'de deprem riski olmayan, fay hattından etkilenmeyen il ve ilçeler neresi?