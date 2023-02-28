Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor: Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu
Vatandaşlar bulundukları illerde fay hattı olup olmadığını merak ederken 'deprem riski az olan bölgeler'in nereler olduğu gündeme geldi. AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan ve deprem riskinin en az olduğu illeri tek tek bir araya getirdik.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem tüm ülkede derin bir üzüntüyü beraberinde getirirken uzmanlar diğer fay hatları konusunda uyardı. Deprem riski olan illerde korkuya neden olurken bu durumun üzerine 'hangi bölgelerde fay hattı olduğu' ve 'deprem risk haritası' araştırılmaya başlandı. Ülkemiz ise neredeyse birçok yerinden fay hattı geçen riskli bölgeleri içinde barındırıyor. Peki Türkiye'de deprem riski olmayan, fay hattından etkilenmeyen il ve ilçeler neresi?
Türkiye'nin deprem risk haritası son olarak AFAD tarafından yayınlanmıştı. AFAD'ın yayınladığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 5 farklı risk bölgesi içeriyor.
TÜRKİYE FAY HATTI OLMAYAN İL VE İLÇELER HANGİLERİ?
Birinci grup en yüksek riskli bölge iken 5. grup en düşük riskli bölge olarak belirtilmiş.
AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre;
Deprem riski en az olan illerin başında (5. Derece) Karaman geliyor.
4. derece deprem bölgesi olan iller ise şöyle:
• Konya
• Aksaray
• Niğde
• Ankara
• Sinop
• Edirne
• Kırklareli
• Trabzon
• Rize
Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.