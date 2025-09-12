Bu çiçeğe dokunmak yasak: Cezası 557 Bin TL

Muğla’nın Datça ilçesindeki Periliköşk ve Palamutbükü plajlarında Eylül ayında çıkan kum zambakları, hem görüntüsü hem de kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Ancak bu nadir çiçeği koparmanın cezası tam 557 bin 200 TL.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bu çiçeğe dokunmak yasak: Cezası 557 Bin TL
Yayınlanma:

Ege ve Akdeniz sahillerinde, Datça ve Sarıgerme gibi bölgelerde yetişen kum zambakları, soyu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan koruma altında bulunuyor.


VATANDAŞLAR YANINDAN BİLE GEÇMİYOR

Cezanın büyüklüğü, vatandaşları ve turistleri çiçeğin yanından bile geçmekten alıkoyuyor. Türkiye’de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinde ender olarak yetişen kum zambaklarının ömrü de oldukça kısa.

Sıcak iklimi seven ve dünyada nadir görülen bu çiçekler, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından da koruma altına alınmış durumda. Türkiye’nin birçok sahilinde belirli noktalarda doğal olarak yetişen kum zambaklarını koparmak, Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 200 TL para cezası ile karşılaşıyor.


TURİSTLER DE DUYARLI DAVRANIYOR

Datça’ya Konya’dan tatile gelen bir çift, sahilde gördükleri kum zambakları hakkında şunları söyledi:

“Tur atıyorduk kumsalda. Kum zambağı diyorlarmış bu beyaz çiçeklere. Bunu koparmanın 550 bin lira cezası varmış. Yanından bile geçmeyiz herhalde. Doğaya zarar vermeyelim. Bu konuda duyarlı olalım. Burada ilk defa gördük. Herhalde uzaktan seyredeceğiz. Datça çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Bu çiçekler ile daha da güzelleşmiş. Herkese bu çiçekler konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını öneriyoruz.”

15 yılda 100’ün üzerinde büyü: Diyarbakır mezarlıklarında korkutan manzaralar15 yılda 100’ün üzerinde büyü: Diyarbakır mezarlıklarında korkutan manzaralarYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çiçek yasak
Günün Manşetleri
Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu
"İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı"
Ankara ve 14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu
Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
76 milyon TL’lik bahis operasyonu
İsrail’in adını anmadan kınadılar
Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh’i mağlup etti
Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası
12 Eylül 2025 son depremler: AFAD ve Kandilli son dakika listesi 12 Eylül 2025 son depremler: AFAD ve Kandilli son dakika listesi