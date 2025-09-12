Bu çiçeğe dokunmak yasak: Cezası 557 Bin TL

Ege ve Akdeniz sahillerinde, Datça ve Sarıgerme gibi bölgelerde yetişen kum zambakları, soyu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan koruma altında bulunuyor.



VATANDAŞLAR YANINDAN BİLE GEÇMİYOR

Cezanın büyüklüğü, vatandaşları ve turistleri çiçeğin yanından bile geçmekten alıkoyuyor. Türkiye’de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinde ender olarak yetişen kum zambaklarının ömrü de oldukça kısa.

Sıcak iklimi seven ve dünyada nadir görülen bu çiçekler, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından da koruma altına alınmış durumda. Türkiye’nin birçok sahilinde belirli noktalarda doğal olarak yetişen kum zambaklarını koparmak, Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 200 TL para cezası ile karşılaşıyor.



TURİSTLER DE DUYARLI DAVRANIYOR

Datça’ya Konya’dan tatile gelen bir çift, sahilde gördükleri kum zambakları hakkında şunları söyledi:

“Tur atıyorduk kumsalda. Kum zambağı diyorlarmış bu beyaz çiçeklere. Bunu koparmanın 550 bin lira cezası varmış. Yanından bile geçmeyiz herhalde. Doğaya zarar vermeyelim. Bu konuda duyarlı olalım. Burada ilk defa gördük. Herhalde uzaktan seyredeceğiz. Datça çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Bu çiçekler ile daha da güzelleşmiş. Herkese bu çiçekler konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını öneriyoruz.”