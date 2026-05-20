Bu çiçeği koparan yandı! Cezası tam bir servet...
Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle açan ve ömrü sadece 15-20 gün olan endemik ters laleler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. "Ağlayan gelin" adıyla da bilinen bu nadide bitkiyi yerinden koparmanın bedeli ise 700 bin lira olarak uygulanıyor.
Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sırasında konakladığı 2000 rakımlı Sultana Yaylası başta olmak üzere, Helkıs ve Sıngıtur dağları, Şillek Yaylası ile Kelhasan köyünün dağ yamaçları kırmızı renge büründü. Yüksek kesimlerde yetişen endemik ters lalelerin eşzamanlı olarak çiçek açmasıyla bölgede doğa turizmi ve fotoğrafçılık hareketliliği yaşanıyor.
Ters lalelerin çiçek açtığı görsel şölen yalnızca 15 ile 20 gün arasında sürüyor. Bu sınırlı süreyi değerlendirmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, dik yamaçlara ve zorlu coğrafi koşullara rağmen bölgeye tırmanış gerçekleştiriyor.
Yaylalara çıkan ziyaretçileri lalelerin dışında farklı doğal oluşumlar da karşılıyor. Karların erimesiyle birlikte dağın içinden fışkıran suların oluşturduğu şelale ile yüksek zirvelerden süzülen suyun meydana getirdiği doğal menderesler, yayla güzergahındaki manzarayı tamamlıyor.
Bölgede yetişen ters laleler, yöre halkı tarafından "ağlayan gelin" isminin yanı sıra "Kerbela çiçeği" olarak da isimlendiriliyor.
Bitkinin çok kısa bir yaşam döngüsü olduğunu belirten Atalay, süreci ve bölgedeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Bu bitkiyi koparmanın cezası 700 bin lira. Bu endemik bitkinin 15-20 günlük ömürleri var, ardından kuruyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu eşsiz güzelliği görmek için geldik. Zorlu ve dik yamaçlar olmasına rağmen uzun tırmanışlar sonucu ulaşıyoruz bu güzelliklere ama ulaştıktan sonra bu güzellik tüm yorgunluğumuzu alıyor"