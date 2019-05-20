Afyonkarahisar'ın Kisra Vadisi'nde "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen şakayıklar, mayıs ve haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor. Bu şöleni yaratan çiçeği koparana ise 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.

İnsanda bu duyguları uyandıran, eşsiz doğal güzelliğiyle büyüleyen bu çiçeği koparmadan önce iyi düşünün. Çünkü bu çiçeği kopramanın cezası 60 bin 163 lira...



Afyonkarahisar'ın Kisra Vadisi'nde şimdi "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak adlandırılan çiçeklerin, doğada serpilme zamanı...



Düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, bölgede mayıs ve haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor. Türkiye'de koruma altında tutulan kırmızı şakayıklar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara fotokapan sistemi kuruldu. Böylece ayı gülünü koparan cezasız kalmıyor.



Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, bölgenin ilçe turizmine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.



Bölge henüz güneşe tam doymadı. Açmayı bekleyen milyonlarca tomurcuk çok yakında çiçeğe dönecek.







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