Bu ilçelerde elektrik kesintisi saatler sürecek: 3 Nisan elektrik kesintileri

İstanbul'da bakım, onarım, arıza ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bu ilçelerde elektrik kesintisi saatler sürecek: 3 Nisan elektrik kesintileri
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İşte planlanan kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler:

Sancaktepe

09:30 - 13:00 → Gazi Yücel, Selamet, Yörük, Hacıoğlu, Kurban, Bıldırcın ve çevresi
14:30 - 16:30 → Gazi Yücel, Kurban, Yörük, Mızrak, Selamet ve çevresi

Şile

10:00 - 18:00 → Borsa, Kızıl, Arka, Buzludere, Çukurhamam, Buhar, Aktürk, Ayışığı, Alaca, Aksu, Kızılcaköy ve çevresi

Yetkililer, planlı kesintilerle ilgili vatandaşların önlem almalarını ve güncel bilgileri takip etmelerini önerdi.

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