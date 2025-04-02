Bu ilçelerde elektrik kesintisi saatler sürecek: 3 Nisan elektrik kesintileri
İstanbul'da bakım, onarım, arıza ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
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İşte planlanan kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler:
Sancaktepe
09:30 - 13:00 → Gazi Yücel, Selamet, Yörük, Hacıoğlu, Kurban, Bıldırcın ve çevresi
14:30 - 16:30 → Gazi Yücel, Kurban, Yörük, Mızrak, Selamet ve çevresi
Şile
10:00 - 18:00 → Borsa, Kızıl, Arka, Buzludere, Çukurhamam, Buhar, Aktürk, Ayışığı, Alaca, Aksu, Kızılcaköy ve çevresi
Yetkililer, planlı kesintilerle ilgili vatandaşların önlem almalarını ve güncel bilgileri takip etmelerini önerdi.