Bu illerde sokağa çıkmak tehlikeli olabilir! 29 Ağustos’ta kavurucu sıcaklık geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cuma günü için Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı konusunda uyardı. 28 şehirde termometreler 45 dereceye yaklaşacak, sıcaklık rekorları kırılabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükseldiğini ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Özellikle 29 Ağustos Cuma günü, yurt genelinde pek çok ilde sıcaklıkların 40 ila 45 derece arasında olacağı açıklandı.
Paylaşılan son hava durumu raporuna göre, 28 şehirde sıcaklık seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaşacak. MGM, hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 45 dereceyi aşabileceğini bildirdi.
İşte o şehirler...
Manisa
Aydın
Mardin
Denizli
Burdur
Şırnak
Isparta
Tokat
Hakkari
Bayburt
Gümüşhane
Siirt
Erzincan
Tunceli
Batman
Iğdır
Ağrı
Diyarbakır
Muş
Bingöl
Elazığ
Malatya
Adana
Kahramanmaraş
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa