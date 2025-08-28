Bu illerde sokağa çıkmak tehlikeli olabilir! 29 Ağustos’ta kavurucu sıcaklık geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cuma günü için Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı konusunda uyardı. 28 şehirde termometreler 45 dereceye yaklaşacak, sıcaklık rekorları kırılabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükseldiğini ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Özellikle 29 Ağustos Cuma günü, yurt genelinde pek çok ilde sıcaklıkların 40 ila 45 derece arasında olacağı açıklandı.

Paylaşılan son hava durumu raporuna göre, 28 şehirde sıcaklık seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaşacak. MGM, hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 45 dereceyi aşabileceğini bildirdi.

İşte o şehirler...

Manisa

Aydın

Mardin

Denizli

Burdur

Şırnak

Isparta

Tokat

Hakkari

Bayburt

Gümüşhane

Siirt

Erzincan

Tunceli

Batman

Iğdır

Ağrı

Diyarbakır

Muş

Bingöl

Elazığ

Malatya

Adana

Kahramanmaraş

Kilis

Gaziantep

Adıyaman

Şanlıurfa

