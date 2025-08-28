Bu illerde sokağa çıkmak tehlikeli olabilir! 29 Ağustos’ta kavurucu sıcaklık geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükseldiğini ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Özellikle 29 Ağustos Cuma günü, yurt genelinde pek çok ilde sıcaklıkların 40 ila 45 derece arasında olacağı açıklandı.