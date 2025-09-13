Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve şiddetli rüzgar kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Eylül hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Özellikle İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ile Sinop, Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
RÜZGAR 60 KM’YE ÇIKACAK
Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu illerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara:
İstanbul’un kuzeyi, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Ege:
Afyonkarahisar’ın doğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
İç Anadolu:
Ankara, Çankırı, Konya’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in güney ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz:
Sinop ve Kastamonu kıyılarında yerel sağanak etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz:
Kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu:
Genellikle az bulutlu ve açık bir hava görülecek.