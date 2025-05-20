Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak
Haziran ayı yaklaşırken sıcaklıklar artacak derken, sağanak yağışlar planları bozmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, 23 Mayıs Cuma günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
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Yurdun dört bir yanında aniden bastıran yağışlara karşı uyarılar yapılırken, Meteoroloji bu kez 15 şehir için özel bir uyarı yayımladı. Yağışların zaman zaman bardaktan boşanırcasına olabileceği ifade ediliyor.
İşte 23 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı şehirler:
Karabük
Kastamonu
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Yozgat
Kayseri
Niğde
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Meteoroloji yetkilileri ayrıca tarımsal faaliyetlerde bulunanları da uyardı: Yağışların kuvvetli olması durumunda ekili alanlarda zarar oluşabilir.