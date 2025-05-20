Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak

Haziran ayı yaklaşırken sıcaklıklar artacak derken, sağanak yağışlar planları bozmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, 23 Mayıs Cuma günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 1

Yurdun dört bir yanında aniden bastıran yağışlara karşı uyarılar yapılırken, Meteoroloji bu kez 15 şehir için özel bir uyarı yayımladı. Yağışların zaman zaman bardaktan boşanırcasına olabileceği ifade ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 2

İşte 23 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı şehirler:

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 3

Karabük

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 4

Kastamonu

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 5

Çorum

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 6

Amasya

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 7

Tokat

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 8

Sivas

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 9

Yozgat

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 10

Kayseri

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 11

Niğde

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 12

Gümüşhane

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 13

Erzincan

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 14

Bayburt

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 15

Erzurum

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 16

Ardahan

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 17

Kars

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın şiddetli sağanak yağış olacak - Resim: 18

Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Meteoroloji yetkilileri ayrıca tarımsal faaliyetlerde bulunanları da uyardı: Yağışların kuvvetli olması durumunda ekili alanlarda zarar oluşabilir.

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