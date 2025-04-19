Bu istasyonlar ulaşıma kapatıldı: İstanbul Valiliği'nden metro kararı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bu istasyonlar ulaşıma kapatıldı: İstanbul Valiliği'nden metro kararı
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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir.”

Karar neden alındı?

CHP İstanbul İl Başkanlığı, bu akşam saat 19.00’da “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır” demek amacıyla Tünel’den Taksim’e bir yürüyüş düzenleyeceğini duyurmuştu.

İstanbul Valiliği, yürüyüş güzergâhının uygun bulunmadığını CHP İstanbul İl Başkanlığı’na bildirdi. Ancak CHP’nin etkinliği düzenlemekte kararlı olduğu öğrenildi. Metro seferlerine ilişkin alınan kararın, bu yürüyüşle bağlantılı olduğu ifade edildi.

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