"Bu kadını öldürün" dediği iddia edilmişti: Kocaeli'de anne-oğlu darbeden zanlı hakkında karar

İzmit'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 20 Mart 2026'da bir kafede yaşanan olay mahkemeye taşınmıştı. 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ile 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal, o gün vakit geçirmek için kafeye gitmişti.

İddiaya göre olay, Yıldırım'ın kafenin önünde darbedilen bir kişiyi fark etmesiyle başladı. Yıldırım, yardım etmek amacıyla bu kişiyi içeri çağırdı. Ancak söz konusu şahsı döven grup da peşinden kafeye girerek küfretmeye başladı. Talha Kaan İzal'ın "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" diyerek gruba tepki göstermesi üzerine arbede patlak verdi.

ANNE VE OĞUL AĞIR YARALANDI

Davanın ikinci celsesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kürşat G., tutuksuz sanıklar Emrah G. ile Sema K., müşteki Meryem Yıldırım ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklar, önceki ifadelerini tekrarlayarak isnat edilen suçlamaları kabul etmedi. Kürşat G. tahliye talebinde bulundu. Müşteki Meryem Yıldırım ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Yıldırım'ın arkadaşı D.P., olay anına ilişkin çarpıcı ifadeler verdi. D.P., şu sözlerle anlattı: "Meryem olay tarihinde yanıma gelerek, 'Bizi kurtar, oğlumu ve beni darp ediyorlar' dedi. Sema, Meryem'in yüzünü yere vurarak, 'Bu kadını öldürün' demiş. Ambulansı beklerken Meryem, Sema'nın kendisinin yüzüne küllük ve bardak attığını söyledi."

Tanık beyanının ardından mahkeme heyeti, Sema K. hakkında değerlendirme yaptı. Heyet, sanık aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, delillerin karartılması veya kaçma ihtimalinin varlığı, suç için öngörülen cezanın üst sınırı ile verilmesi muhtemel ceza dikkate alındığında adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Sema K.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Böylece davadaki tutuklu sanık sayısı ikiye yükseldi. Mahkeme, tutuklu sanık Kürşat G. ile tutuksuz sanık Emrah G.'nin mevcut hukuki durumlarının devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.