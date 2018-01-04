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"Bu kafeteryada engel yok"

Trabzon'da açılan bir kafeteryada, aralarında down sendromluların da yer aldığı özel çocuklar, garsonluk hizmeti veriyor. Vatandaşlar da down sendromlu ve engelli çocuklara destek için bu kafeteryayı tercih ediyor.

"Bu kafeteryada engel yok"
"Bu kafeteryada engel yok" sloganı ile Trabzon'da açılan bu kafe büyük ilgi görüyor.

"Ballim" adlı kafeteryada, aralarında down sendromluların da bulunduğu 15 özel çocuk çalışıyor. Vatandaşların engelli çocuklara destek için ilgi gösterdiği kafeteryanın gelirinin tamamı çalışanlara dağıtılıyor.

Trabzon Umuda Destek Derneği Başkanı ve kafeteryanın işletmecisi Reyhan Oral, özel çocuklara faydalı olmaktan memnun.

Kafeterya çalışan çocuklar, burada çalışmaktan oldukça mutlu.

Kafeterya müşterisi Elif Söylemez ise mekana sık sık gelenlerden.


ulusal.com.tr
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