Bu yıl Türkiye'de Göbeklitepe Yılı. Güneydoğu Anadolu bölgemiz eşsiz güzellikleri barındırıyor. Turizmin canlandığı bölgede gezip görülecek bir çok kent var. Bunların başında da Şanlıurfa ve Gaziantep geliyor...

Şanlıurfa... Göbeklitepesi, Balıklıgölü, eşsiz doğa güzelliği... Bu kentte tarihin içinde kaybolmak mümkün.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde 2019'da "altın yılı"nı yaşayacağı öngörülüyor. Bir dönem terör nedeniyle turizmin durma noktasına geldiği bölgede hareketli günler yaşanıyor.



İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge adeta ziyaretçi akınına uğruyor.



Say say bitmiyor Türkiye'nin görülmesi gereken yerleri. Gaziantep de ziyaretçilerini bekliyor. Peki, neden mi Gaziantep? Bu sokakları gezmek için, bu lezzetleri tatmak için...



Kente gelenler, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere, Gaziantep Kalesi, hanlar, tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten'i gezebiliyor. Kentin eşsiz mutfağına ait tatların satıldığı Almacı Pazarı'ndan alışveriş yapabiliyor.



Tarihte onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır ise, bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel varlıklarla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor.



Ve Adıyaman... UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan Nemrut Dağı özellikle kültür turizmi meraklıların dikkatini çekiyor. Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev eseriyle Adıyaman da öne çıkan noktalardan...



Eşsiz bir tatil için Güneydoğu hazır...





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