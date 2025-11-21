Bu kez adres Gümüşhane! Aynı menüyü yiyen 29 öğrenci hastanelik oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bir okulda 29 öğrenci, öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrenciler, yemekten kısa süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk bilgilere göre öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, yapılacak tahlillerin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrencilere servis edilen pide ve içeceklerden alınan numunelerin inceleneceği belirtildi.