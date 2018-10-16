İzmir'deki göçmen faciasından sonra bir haber de Kayseri'den geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yurt genelinde denetimler arttırılırken Van'da ise Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı belirlenen 108 göçmen yakaladı.

Bu kez adres Kayseri oldu. İzmir'de 22 göçmenin hayatını kaybettiği kazadan sonra Kayseri'de de kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi.



24 kaçak göçmeni taşıyan minibüs Malatya'dan yola çıktı, Kayseri yönünde gidiyordu.



Minibüsü kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti yoldan çıktı.



Takla atan minibüsün sürücüsü ve bir göçmen olay yerinde yaşamını yitirdi. 21 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü, diğer yaralılar çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.



Minibüsteki göçmenlerin Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi.



Peşi sıra gelen haberler sonrası kaçak göçle mücadeleye yönelik denetimler arttırıldı.



Bu kapsamda emniyet güçleri Van'da operasyon düzenledi.



İran sınırındaki Başkele'de jandarma ekipleri bir guruba denk geldi. Sultan Çayır'da yaya mevkisinde durdurulan gurubun Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlendi.



Afganistan ve Pakistan uyruklu 108 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.