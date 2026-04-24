Bu kez balık değil tosun tuttular! Elazığ'da şaşkına çeviren anlar

Elazığ'ın Palu ilçesinde yayladan kaçarak Murat Nehri'ne giren ve suyun ortasındaki bir adacıkta mahsur kalan tosun, yerel balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Bölgedeki bir besiciye ait olan tosun, henüz bilinmeyen bir sebeple otladığı yayladan ayrılarak nehre doğru koştu. Suya giren hayvan, akıntıyla birlikte sürüklenerek nehrin ortasında bulunan bir adacığa çıktı ve burada mahsur kaldı.

BALIKÇILAR DEVREYE GİRDİ

Tosunun nehrin ortasında çaresizce beklediğini gören çevre sakinleri, durumu kurtarmak için bölgede uzun yıllardır nehir üzerinde balıkçılık yapan 47 yaşındaki Memet Şekerci ve arkadaşlarına bildirdi. Vatandaşların yardım çağrısı üzerine hızla harekete geçen Şekerci ve beraberindeki balıkçılar, kurtarma operasyonu için bölgeye özgü şişme bot ve sallardan oluşan 'kelek' adı verilen su araçlarıyla nehre açıldı.

Balıkçı ekibi, kelek yardımıyla akıntıya karşı ilerleyerek tosunun bulunduğu adacığa ulaştı. Ekibin yoğun çabası sonucunda mahsur kalan hayvan güvenli bir şekilde zapt edilerek keleğe bağlandı.

Sudan dikkatlice geçirilip karaya çıkarılan tosunun herhangi bir yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Başarılı operasyonun ardından hayvan, kıyıda bekleyen sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

