Bu köy tamamen boşaltıldı: "Cinli köy" yıllar sonra ziyaret edildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Kışla köyü, 15 yıl önce “cinler sardı” söylentileri üzerine tamamen terk edilmişti. İstanbul’dan gelen adrenalin tutkunu bir genç, harabeye dönen köyde bir gece geçirerek yaşadıklarını kayda aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bu köy tamamen boşaltıldı: "Cinli köy" yıllar sonra ziyaret edildi
Yayınlanma:

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce “cinlerin yerleştiği” iddialarının yayılmasıyla birlikte tamamen boşaltıldı. Bir zamanlar 20 hanenin yaşadığı köy, söylentiler sonrası tüm sakinlerin göç etmesiyle kaderine terk edildi. Zamanla ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle evler harabeye döndü, köy ise halk arasında “cinli köy” olarak anılmaya başladı.

Bu köy tamamen boşaltıldı: "Cinli köy" yıllar sonra ziyaret edildi - Resim : 1

İstanbul’da yaşayan ve adrenalin tutkunu olan 26 yaşındaki İbrahim Koyuncu, internette gördüğü haberler üzerine Kışla köyünü ziyaret etmeye karar verdi. Ekstrem sporlarla ilgilenen ve sık sık terk edilmiş bölgeleri, mağaraları, askeri tünelleri gezen Koyuncu, “Bu köyü internette araştırırken buldum. ‘Cinli köy’ olarak bahsediliyordu. Doğruluğunu araştırmak için gelip bir gece kalmaya karar verdim” dedi.

Köydeki cami ve evleri tek tek gezen Koyuncu, o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Bazı evlere besmele çekerek giren Koyuncu, “Tüylerim ürperdi, gerçekten çok korkutucu” ifadelerini kullandı. Gece boyunca köyde tek başına kalan genç, “Tehlike neredeyse ben oradayım” diyerek adrenalin tutkusunu dile getirdi.

Bakan Fidan'dan açıklama: "YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"Bakan Fidan'dan açıklama: "YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

köy terkedildi
Günün Manşetleri
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı
Nazım Hikmet’e ait belge MİT arşivinden çıktı!
Orman işçilerini taşıyan arazöz devrildi
İtfaiye raporu otel ziyareti olmadan mı hazırlandı?
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor?
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?
AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika