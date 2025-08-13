Bu köy tamamen boşaltıldı: "Cinli köy" yıllar sonra ziyaret edildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce “cinlerin yerleştiği” iddialarının yayılmasıyla birlikte tamamen boşaltıldı. Bir zamanlar 20 hanenin yaşadığı köy, söylentiler sonrası tüm sakinlerin göç etmesiyle kaderine terk edildi. Zamanla ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle evler harabeye döndü, köy ise halk arasında “cinli köy” olarak anılmaya başladı.

İstanbul’da yaşayan ve adrenalin tutkunu olan 26 yaşındaki İbrahim Koyuncu, internette gördüğü haberler üzerine Kışla köyünü ziyaret etmeye karar verdi. Ekstrem sporlarla ilgilenen ve sık sık terk edilmiş bölgeleri, mağaraları, askeri tünelleri gezen Koyuncu, “Bu köyü internette araştırırken buldum. ‘Cinli köy’ olarak bahsediliyordu. Doğruluğunu araştırmak için gelip bir gece kalmaya karar verdim” dedi.

Köydeki cami ve evleri tek tek gezen Koyuncu, o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Bazı evlere besmele çekerek giren Koyuncu, “Tüylerim ürperdi, gerçekten çok korkutucu” ifadelerini kullandı. Gece boyunca köyde tek başına kalan genç, “Tehlike neredeyse ben oradayım” diyerek adrenalin tutkusunu dile getirdi.