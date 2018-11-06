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Bu limona bakan bir daha bakıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde limon ağacındaki bibere benzeyen limonlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Bu limona bakan bir daha bakıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde narenciye üreticisi olan Ayşe Can, evinin önünde bulunan limon ağacında biber görünümlü limonları görünce şaşırdı.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır evinin önünde bulunan limon ağacının ilk kez bibere benzeyen meyve verdiğini gördüğünü söyledi.




Limonları görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade eden Can, "Komşularım benimle şakalaşarak biber görünümlü limonlarım için 'Artık salatada hem limon hem de biber olarak kullanırsın' diyorlar. Ağaçta güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Ağaçta hem limon hem de biber var adeta." dedi.

Dörtyol İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı da yerli limon cinsinde şekil bozukluğunun ender rastlanan bir olay olduğunu belirtti. 


Kıymacı, ağacın bulunduğu ortamın yakınlarında başka ağaçların tozlaşması ve mevsimsel etkenlerinden dolayı meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabileceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #limon
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