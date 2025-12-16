Bu mahallede doğal gaz krizi var: “Zehir solumak istemiyoruz”

Iğdır’da Pir Sultan Abdal Mahallesi sakinleri, doğal gaz mağduriyetine karşı ses yükseltti. Mahallenin bazı cadde ve sokaklarında doğal gaz bulunurken, arka sokakların yıllardır bu hizmetten yararlanamaması tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, “Zehir solumak istemiyoruz” sloganıyla imza kampanyası başlattı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kirli havasına sahip illerinden biri olarak gösterilen Iğdır’da, doğal gaz erişimindeki bu eşitsizliğin halk sağlığını doğrudan etkilediği vurgulandı.

ARKA SOKAKLAR YILLARDIR HİZMET DIŞI

Pir Sultan Abdal Mahallesi’nin bazı cadde ve sokaklarına doğal gaz verilirken, arka sokakların “mücavir alan” ve “imar” gerekçeleriyle uzun süredir hizmet dışı bırakıldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, aynı mahalle içinde yaşanan bu ayrımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

MUHTARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahalle Muhtarı Semra Çavuşluk, mahalleye birçok belediye hizmetinin ulaştığını ancak doğal gaz konusunda yıllardır çözüm üretilmediğini söyledi. Çavuşluk, yetkilileri göreve çağırarak mağduriyetin giderilmesini istedi.

300 AİLE DOĞAL GAZ BEKLİYOR

Mahallede yaklaşık 300 ailenin doğal gaz beklediği ifade edilirken, başlatılan imza kampanyasıyla toplanan imzaların Cumhurbaşkanlığı’na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderileceği belirtildi.

Mahalle sakinleri, kömür kullanımının hem sağlık hem de çevre açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, doğal gazın temel bir yaşam hakkı olduğunu dile getirdi. Bölgedeki hava kirliliği sorunu nedeniyle doğal gaz talebinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Haber: Serdar Ünsal