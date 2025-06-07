Bu markaya dikkat! Bakın tereyağı diye ne yedirmişler

Tüketiciler arasında şaşkınlık yaratan bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar güvendikleri markaları yeniden sorgulamak zorunda kaldı. Taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler arasında yer alan tereyağının hangi markaya ait olduğu ise merak konusu oldu.

Bakanlık, sahtecilik yapan firmalara yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini duyurdu.