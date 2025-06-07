Bu markaya dikkat! Bakın tereyağı diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlerin yer aldığı listeyi güncellemeye devam ediyor. 4 Haziran tarihinde yayımlanan yeni listede yer alan bir tereyağı markası ise dikkat çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bu markaya dikkat! Bakın tereyağı diye ne yedirmişler
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Tüketiciler arasında şaşkınlık yaratan bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar güvendikleri markaları yeniden sorgulamak zorunda kaldı. Taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler arasında yer alan tereyağının hangi markaya ait olduğu ise merak konusu oldu.

Bakanlık, sahtecilik yapan firmalara yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini duyurdu.

Bu markaya dikkat! Bakın tereyağı diye ne yedirmişler - Resim : 1

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