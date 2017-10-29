Bu müze küçükleri mutlu ediyor, yetişkinleri ise maziye götürüyor. Antalya’daki "Anadolu Oyuncak Müzesi" Türk kültürünün tarihi oyun ve oyuncaklarını geleceğe taşıyor. Dünya oyuncak kültürüne de yer verilen müzede tam 10 bin oyuncak, ziyaretçileri bekliyor.

Bu çatı altında durdukça herkes çocuk ve mutlu kalıyor. Kapıdan içeriye adım atar atmaz eğlence başlıyor.



İşte bu özel nedenden dolayı Dokumapark’ta kurulan müze, Anadolu’nun kadim oyuncaklarının yanı sıra, farklı zamanların ve milletlerin oyuncak kültürüyle de tanışma fırsatı sunuyor. 81 ilimizden ve 16 farklı ülkeden oyuncaklar ziyaretçilerini bekliyor.



4 bin metre kare alanda kurulu 15 odadaki 74 vitrin de, şimdilik 10 bin oyuncak sergileniyor. Bahçesinde de minikler günümüzün oyunlarını oynuyor.



Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya kazandırdığı bu özel müze de en genç oyuncak 27 yaşında. Dünyanın ilk oyuncakları ve çok sayıda ilkler bu müzede yer alıyor.





Burada her şey orijinal. Müze oyuncak bağışı da kabul ediyor. Oyuncaklarınız isminizle birlikte sergileniyor. Ayrıca müzede özel günlerde özel etkinlikler yapılıyor.İlk üç hafta da rekor ziyaretçi aldı. 100 bin kişi müzeyi ziyaret etti.Müzede her Çarşamba halk günü. Yetkililerden tek uyarı var; bu kapılar yalnızca mutluluğa açılıyor…