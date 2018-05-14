Bahçede çamların altında ders işliyor, teneffüslerde de tavuk ve ördek yetiştiriyorlar. Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesine bağlı Kızık köyündeki öğrenciler, okul bahçesinde oluşturdukları Doğa Sınıfı'nda, hem eğitim öğrenim görüyor, hem de hayatı yaşayarak öğreniyor.

Görüntüler yanıltmasın. Okulsuz yada sınıfsız kaldıklarından değil bilerek ve hatta isteyerek bahçede ders işliyorlar. Bununla da kalmıyor teneffüsler de tavuk ve ördek yetiştiriyorlar.Hava sıcaklıkları artıyor. Hal böyle olunca da sınıflarda ders dinlemek giderek zorlaşıyor. Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesinde bu duruma çözüm ‘doğadan’ geldi.Burası ilçeye bağlı Kızık Köyündeki Mehmet Yaşar İlkokulu. Öğrenciler ve öğretmenler el ele verdi, okul bahçesine işte bu gördüğünüz ‘doğa dersliğini’ ve kümesi yaptı.Doğanın içinde dersler daha verimli işleniyor. Teneffüslerde de kümesteki hayvanlara bakılıyor. Derslerde daha çok başarı, kümes hayvanları için ise sayı artışı hedefleniyor.Öğrenciler, mis kokulu çam ağaçlarının gölgesinde işlenen derslerden ve hayvan yetiştirmekten oldukça memnun.Tek verim derslerde değil, kümeste de var. Öyle ki tavuklar yumurta veriyor. O yumurtalardan da menemen yapıp hep birlikte yiyorlar…