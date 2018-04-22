İçinde eski bir yolcu uçağı kullanılarak yapılmış uçak restoranın bulunduğu Türk Yıldızları temalı parkın ziyaretçileri, semada süzülen dünyaca ünlü Türk Yıldızları'nın gösterilerini aratmayan doyumsuz eğitim uçuşlarını izleme fırsatını yakalıyor.

İçinde "Airbus A300" tipi yolcu uçağı kullanılarak yapılmış uçak restoran, açık hava müzesi, NF-5 jet gösteri uçakları, anıtlar ve sosyal alanların bulunduğu Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK temalı parkın ziyaretçileri, semada süzülen dünyaca ünlü Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün eğitim ve gösteri uçuşlarını izleyebiliyor.



Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 321 bin metrekarelik alana inşa edilmiş havacılık temalı Türk Yıldızları Parkı'nın semalarında eğitim uçuşlarını gerçekleştirirken, ziyaretçiler bu eşsiz uçuşları 295 kişi kapasiteli uçak restoran ve kafede çaylarını yudumlayarak seyretmenin keyfini yaşıyor.



İçeriğinde yetişkin ve çocuklar için yapılmış oyun parkları, tenis kortu ve basketbol sahaları gibi spor alanları, piknik ve mesire alanları, açık hava müzesi, iki adet NF-5 2000 Freedom Fighter uçağı, cami ve bin 200 araçlık otopark bulunan Türk Yıldızları Parkı geniş imkanları ile kentin yoğunluğunda uzak dinlenme imkanı sunuyor.



Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tanıtmak gibi amaçları bulunan, 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapabilen tek akrotim olan Türk Yıldızları, dünyanın birçok yerinde gösteri uçuşları sergiliyor.



Pilotların, 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği gösteriyi 1 milyon kişi izledi.



Süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlanan NF-5 uçaklarının kullanıldığı gösteri uçuşlarında, saatte 960 kilometre hıza ulaşılabilirken, uçaklar birbirlerine 1 metreye kadar yaklaşabiliyor.



2012 yılına kadar gösterilerini 8'li icra eden Türk Yıldızları, Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’in 13 Mart 2012 tarihinde eğitim uçuşu sırasında uçağının düşmesi üzerine şehit olmasının ardından uçuşlarını 6 ve 7'li sürdürüyor.



"Dünyanın en önemli gösteri timi"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları Parkı'nın Türk Yıldızları akrobasi takımının bağlı bulunduğu Konya 3. Ana Jet Üssü'nün hemen yakınında olduğunu hatırlattı.



Konya ile Türk Yıldızları markasını daha da pekiştirmek için bu alanda parkın yapımını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Akyürek, şöyle konuştu:



"Türk Yıldızları, Türkiye'nin ve Konya'nın markası. Konya'da antrenman yapıyorlar, burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Zaman zaman Konya'da Türk Yıldızları Parkı adını verdiğimiz parkın üzerinde de gösteri uçuşu yapıyorlar. Türk Yıldızları ekibi tarafından kullanılan ancak artık zamanını doldurarak depoya kaldırılmış uçaklar da sergileniyor. Bir havacılık müzesi de inşallah burada tamamlanacak. Ekipte yer alan subaylar, pilotlar orada zaman zaman program yapıyor, buluşmalar gerçekleştiriliyor. Bu parkın tam karşısında ekibin şehit olan pilotu Ümit Özer adına da tam uçağının düştüğü, şehit olduğu yere ayrı bir park inşa edildi. Türk Yıldızları ve Konya'yı barındıran çok manalı bir tablo oluştu.



Türk Yıldızları'nın başarısıyla gurur duyuyoruz. Dünyanın en önemli gösteri timi konumunda. SOLOTÜRK de Konya'da. Onun da merkezi Konya oldu."



Uçak restoranda Konya lezzetleri



Akyürek, parkın birçok özelliğinin yanında uçak restoranı ile ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:



"Konya lezzetlerini ikram ettiğimiz uçak restoran, yapı olarak çok ilginç ve güzel bir mekan. Türkiye'de örneği pek olmayan bir hizmet mekanı oldu burası. Uçağın orijinalliğini koruyarak düzenledik. Bir kat altta bagaj bölümünde oluşturduğumuz mutfakla çok güzel bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Burada hem Konya'ya hem de Ankara yolundan Adana yoluna, Antalya yoluna geçmekte olan misafirlerimize Konya girişinde güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Estetiği ve görüntüsüyle cazibe merkezi olan bu alan Konya'mıza değer katıyor.''