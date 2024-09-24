Bu sapağı kaçırmanın bedeli fazladan 37 Kilometre ve 100 TL!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçıran sürücüler, 37 kilometre fazladan yol yapmak zorunda kalıyor ve yaklaşık 100 TL ek ücret ödüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı yönüne gitmek isteyen sürücüler, yanlış bir dönüş yaptıklarında Kilyos’a kadar ilerlemek zorunda kalıyorlar.

KİLYOS'A KADAR GİTMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Bu durumda Uskumruköy gişelerine kadar 18,5 kilometre gidip, aynı mesafeyi geri dönmek zorunda kalan sürücüler, hem ekstra yol yapıyor hem de ek maliyetle karşılaşıyor. Yol boyunca Kilyos’a kadar başka bir dönüş imkânının bulunmaması sürücüler arasında ciddi bir memnuniyetsizlik yaratıyor.

Sürücüler ve taksiciler, artan yol maliyetleri ve sık yaşanan bu mağduriyet nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih etmiyor. Özellikle HGS hesaplarında yeterli bakiye bulunmadığında otoyolun icra yoluyla bu ücretleri kat kat tahsil etmesi, yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak dikkat çekiyor.

Beklenmedik sürprizlerle karşılaşmak istemeyen sürücüler, genellikle alternatif güzergah olan ücretsiz Hasdal-Kemerburgaz yolunu kullanmayı tercih ediyorlar.

Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili sosyal medyada ve internette pek çok şikayet bulunuyor. Navigasyon uygulamalarının bu rotayı öneriyor olması ise trafiksiz bir güzergah olarak öne çıkmasından kaynaklanıyor. Ancak sürücülerin yaşadığı mağduriyetlere rağmen herhangi bir çözüm sunulabilmiş değil.

Sapağı kaçıran sürücülerden Mehmet Kılıç, "Biz de sapağı kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip geri döneceğiz. Hiçbir uyarı tabelası görmedim. Yolu kaçırmadan önce varış süresi 16 dakika gösterirken, şimdi 59 dakika oldu. Zaman ve para çok önemli, acilen bir önlem alınmalı," ifadelerini kullandı.