Bu şehirde yaşayanlar dikkat: Yarın gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yarın (19 Nisan Pazar) ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. İşte yağış beklenen illerin tam listesi...
Antalya
Isparta
Burdur
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkari