Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak! İşte Hızlı Tren Gelecek Şehirler

Hızlı trenlerin yaygınlaşması, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. Öte yandan, hızlı tren olmayan şehirlerde yaşayanlar ise, şehirlerine hızlı trenin gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu önemli ayrıntıları paylaşmıştı. Peki bu bilgilere göre hangi şehirlere hızlı tren gelecek?

Hangi İllere Yüksek Hızlı Tren Gelecek?

Yüksek hızlı tren hattının hangi illerden geçeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Ankara, Eskişehir, İstanbul, Sivas, Yozgat, Konya, Karaman ve Bilecik’ten geçeceği aktarıldı.

41 şehrin daha projeye dahil edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, hatların kapıkule'den başlayarak İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Ulukışla, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi şehirleri kapsadığını söyledi. Karadeniz kıyısı içinde müjdeyi veren Bakan Uraloğlu, Samsun'dan başlayarak Sarpa kadar uzanan bir hattın daha Yolda olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Sivas'tan Erzincan'a ve Kars'a kadar da yeni hatlar yapılacak.

Projeler Hangi Tarihte Tamamlanacak?

Yeni projeler hakkında açıklamalarına devam Bakan Uraloğlu, tamamlanma tarihleri hakkındaki detayları da paylaştı. Projeler kapsamında ilk etapta 2028,2035 ve 2053 tarihlerini işaret eden Bakan Uraloğlu, hızlı tren hatlarının bu tarihler arasında hizmete açılacağını vurguladı.