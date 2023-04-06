Bu şehirlerde dikkat: Çok kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Nisan'da yurt genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji yağışların 14 şehirde kuvvetli olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan hava durumu raporu belli oldu. Bugün yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji 14 şehirde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale...) kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji uzmanlarından da açıklamalar geldi.
Meteoroloji'ye göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Antep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Maraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.