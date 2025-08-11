Bu şehirlerde termometreler zirve yapacak! Meteoroloji’den kırmızı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos Salı günü 31 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Uzmanlar, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yağışlı ve serin geçen günlerin ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı.

12 Ağustos Salı günü özellikle 31 şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İşte 12 Ağustos Salı günü yüksek sıcaklık uyarısı yapılan şehirler:

Edirne

Mersin

Bingöl

İzmir

Adana

Muş

Manisa

Hatay

Diyarbakır

Uşak

Osmaniye

Batman

Aydın

Kahramanmaraş

Mardin

Denizli

Kilis

Siirt

Muğla

Gaziantep

Şırnak

Isparta

Malatya

Burdur

Adıyaman

Antalya

Şanlıurfa

Karabük

Tunceli

Tokat

Elazığ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü