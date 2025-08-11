Bu şehirlerde termometreler zirve yapacak! Meteoroloji’den kırmızı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos Salı günü 31 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Uzmanlar, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yağışlı ve serin geçen günlerin ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı.
12 Ağustos Salı günü özellikle 31 şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İşte 12 Ağustos Salı günü yüksek sıcaklık uyarısı yapılan şehirler:
Edirne
Mersin
Bingöl
İzmir
Adana
Muş
Manisa
Hatay
Diyarbakır
Uşak
Osmaniye
Batman
Aydın
Kahramanmaraş
Mardin
Denizli
Kilis
Siirt
Muğla
Gaziantep
Şırnak
Isparta
Malatya
Burdur
Adıyaman
Antalya
Şanlıurfa
Karabük
Tunceli
Tokat
Elazığ