Bu ürün yılda 4 milyar TL kazandırıyor! “Kırmızı altın”da hasat başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Bafra'nın iklim ve toprak özellikleri bakımından kapya biber üretimine son derece elverişli olduğunu belirtti. Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda kapya biber üretildiğini hatırlatan Yılmaz, geçmiş yıl verilerine de değinerek rekoltenin seyrini şu sözlerle özetledi: "126 bin ton civarında bir üretimimiz mevcut. Bu sene de aşağı yukarı 120-125 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Samsun'da kapya biberin yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor."