Bu ürün yılda 4 milyar TL kazandırıyor! “Kırmızı altın”da hasat başladı
Samsun'un Bafra Ovası'nda "kırmızı altın" olarak bilinen kapya biberin hasadı başladı. Yaklaşık 32 bin dekar alanda yetiştirilen ve bu yıl 120 bin tonu aşan rekolte beklenen ürünün, kente yıllık 4 milyar TL'ye yakın ekonomik katkı sağladığı açıklandı.
Hasat, Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli Mahallesi'nde düzenlenen bir törenle başladı. Tören sonrasında tarlaya giren işçiler, fidelerdeki kapya biberleri tek tek toplayarak çuvallara doldurdu.
Samsun, Türkiye genelinde kapya biber üretiminde 5. sırada yer alıyor; kentte üretilen ürünün yüzde 98'i ise Bafra Ovası'ndan karşılanıyor.
TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAK BİR SORUMLULUK
Törende konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, tarım ve sulama alanında yapılan yatırımların bölgedeki üretime olumlu yansıdığını söyledi.
Gençlerin ve çocukların tarıma yönlendirilmesine dönük politikaların sürdürüldüğünü aktaran Karaaslan, Bafra'nın yeni ve yenilikçi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi bakımından önemli bir merkez konumunda olduğunu vurguladı.
Toprakların üreticiler için büyük bir imkân olduğunun altını çizen Karaaslan şöyle konuştu: "Topraklara sahip olmak bir lütuf ama bu topraklara sahip çıkmak da bize düşen bir sorumluluk."
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Bafra'nın iklim ve toprak özellikleri bakımından kapya biber üretimine son derece elverişli olduğunu belirtti. Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda kapya biber üretildiğini hatırlatan Yılmaz, geçmiş yıl verilerine de değinerek rekoltenin seyrini şu sözlerle özetledi: "126 bin ton civarında bir üretimimiz mevcut. Bu sene de aşağı yukarı 120-125 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Samsun'da kapya biberin yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor."
Üretilen kapya biberin tek bir amaçla değil, birçok farklı sektöre hizmet edecek şekilde ülkenin dört bir yanına dağıtıldığını anlatan Yılmaz, ürünün bir kısmının taze tüketim için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlere gönderildiğini kaydetti.
Bir bölümü pul biber üretiminde kullanılmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yollanırken, konservelik ve salçalık kapya biber ise Tokat, Bursa ve İzmir'deki işletmelere ulaştırılıyor.
Kapya biberin mayıs ayının 15'inden itibaren dikildiğini, hasadın ise ekim ayı sonuna kadar süreceğini aktaran Yılmaz, ürünün yurt dışı pazarlarına da açıldığını söyledi. Şu an itibarıyla yaklaşık 500 ton kapya biber ihraç edildiğini bildiren Yılmaz, ürünün kent ekonomisindeki yerini ve gelecek beklentisini şöyle ifade etti: "Kapya biber ilimiz ekonomisine yaklaşık 4 milyar TL civarında yıllık katkı sağlıyor. Gelecekte bu ihracat rakamlarının artmasını bekliyoruz."
Bafra'nın verimli toprakları ve uygun iklim koşullarının kapya biber yetiştiriciliğinde ciddi bir avantaj oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, ilçedeki üretimi daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Alıcıların, Bafra'da yetiştirilen kapya biberi kalite, etlilik ve lezzet açısından diğer bölgelerde üretilen ürünlere kıyasla daha üstün bulduğunu belirten Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.
Yılmaz, coğrafi işaret sürecinin hâlâ devam ettiğini, başvurunun sonuçlanmasıyla birlikte üreticilerin gelirine de olumlu katkı sağlanacağını belirtti.
Bu yıl yaklaşık 120 bin ton üretim beklenen kapya biberde hasadın ekim ayı sonuna, bazı alanlarda ise kasım ayı başına kadar süreceği tahmin ediliyor.